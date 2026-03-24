Venga La Alegría | Programa 24 de marzo 2026 Parte 1 | Samo revela sentir violencia en Camila, la nueva novia de William Levy y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 24 de marzo 2026, parte 1: Samo rompió el silencio y reveló sentirse violentado en Camila, Ariel López Padilla se pronunció sobre la polémica de Ana Bárbara y la infidelidad de su pareja, la escena teatral que revivió el conflicto entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona; el policía que golpeó a un jardinero en Coapa, el chofer que chocó y huyó en Puebla y el choque de un avión con un camión de bomberos, todo explicado Con Peras y Manzanas; todo sobre la nueva novia de William Levy, Jenifer Camacho; y celebramos el Día de las Pasitas cubiertas de Chocolate. Además, la receta de pollo teriyaki, el fraude millonario que sufrió Rossana Nájera, la discriminación que expuso Natasha Dupeyrón y cómo demostrar quién es dueño de una mascota en una separación familiar. También, un efectivo tratamiento para la piel, el resumen del Exatlón, recordamos el incendio de la Cineteca Nacional en 1982 y jugamos ¿Qué es eso? ¡Venga La Alegría!