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Venga La Alegría | Programa 25 de marzo 2026 Parte 2 | Anette Michell habló del futuro de su hijo como actor, los mejores juegos y mucha diversión

Anette Michel habló del futuro de su hijo como actor, Enrique Guzmán confiesa que su amistad con Rocío Dúrcal le ocasionó problemas en casa, los mejores juegos y mucha diversión. ¡Venga La Alegría!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 25 de marzo 2026, parte 2: Anette Michel habló del futuro de su hijo como actor, Enrique Guzmán confiesa que su amistad con Rocío Dúrcal le ocasionó problemas en casa, el resumen del Exatlón y las confesiones de nuestras conductoras en El Club de los Corazones Rotos. Además, jugamos lo que La Productora Dijo y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!

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