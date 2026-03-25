Venga La Alegría | Programa 25 de marzo 2026 Parte 2 | Anette Michell habló del futuro de su hijo como actor, los mejores juegos y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 25 de marzo 2026, parte 2: Anette Michel habló del futuro de su hijo como actor, Enrique Guzmán confiesa que su amistad con Rocío Dúrcal le ocasionó problemas en casa, el resumen del Exatlón y las confesiones de nuestras conductoras en El Club de los Corazones Rotos. Además, jugamos lo que La Productora Dijo y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!