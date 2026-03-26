Venga La Alegría | Programa 26 de marzo 2026 Parte 1 | La advertencia de Lupillo Rivera en el tema legal con Belinda, Consulta A La Mano y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 26 de marzo 2026, parte 1: Lupillo Rivera advierte que va por todo en la batalla legal con Belinda, Leonardo García reaccionó a la identidad del hijo mayor de Luis Miguel, El Bogueto se defendió de los rumores de infidelidades, la misa del 20 aniversario luctuoso de Rocío Dúrcal; los trabajadores que se intoxicaron en Jardines del Ajusco y los avances en el caso de Osmar ‘N’, quien disparó contra maestras de Michoacán, todo explicado Con Peras y Manzanas; Plutarco Haza habló de la carrera de su hijo Nicolás y aprendimos a decorar termos con Cecilio López. Además, la receta de filete de res con champiñones, Benny Ibarra reaccionó a lo de Paulina Rubio en el Vive Latino, el cambio de imagen de El Escuadrón de la Belleza y todas las dudas que respondieron los profesionales de la salud en Consulta A La Mano. ¡Venga La Alegría!