Venga La Alegría | Programa 26 de marzo 2026 Parte 2 | Lo de Noelia Castillo, el nuevo tema de Viviann Baeza y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 26 de marzo 2026, parte 2: Viviann Baeza y María León lanzan "¿Ardida Quién?”, el regreso de Josi Cuen y lo que prepara con Jorge Medina y Jorge Celedón, la obra de A Quien Corresponda, la música de Entre Amigos de Parranda y Generación R y comentamos el caso de Noelia Castillo, quien se convirtió en la primera en recibir la eutanasia por depresión. Además, jugamos Desconectados, El Reto, Sin Palabras y Trivia Espectacular. ¡Venga La Alegría!