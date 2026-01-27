Venga La Alegría | Programa 27 de enero 2026 Parte 1 | Las críticas al 90’s Pop Tour, alimentación para adultos mayores y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 27 de enero 2026, parte 1: Julián Gil celebra el cumpleaños de su hijo a la distancia, Lupita D’Alessio presume su vida tras su retiro, lo que debes saber sobre los datos biométricos de los pensionados, la verificación en el Estado de México, el ritual para atraer energía positiva, el secreto de la belleza de Laura Flores, el estado de salud de Yadhira Carrillo, la polémica declaración de Rafael Inclán sobre Julio Iglesias y la receta del día. Además, la respuesta de Ari Borovoy y Daniela Magún a los ‘haters’ del 90’s Pop Tour, la historia de vida de Juan Pablo Medina, la diferencia entre abdominoplastia y liposucción, las críticas de Bronco a la industria musical y lo que debes saber del Capibaras Tour. También jugamos ¿Qué es eso? y aprendimos sobre la alimentación para adultos mayores. ¡Venga La Alegría!