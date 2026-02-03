Venga La Alegría | Programa 3 de febrero 2026 Parte 1 | Las reacciones al polémico video de Imelda Tuñón, el galardón de Viviann Baeza y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 3 de febrero 2026, parte 1: La reacción de Imelda Tuñón en redes sociales tras la publicación del polémico video y los problemas legales que podría enfrentar la nuera de Maribel Guardia; el zafarrancho que se armó con la visita de Miguel Bosé a El Fantasma de la Ópera, cómo comunicarse con los arcángeles, el reportaje de Víctor Landeros y la reacción de Gabriel Soto a la publicación de Geraldine Bazán. Además, todo sobre la osteopenia y la osteoporosis, la receta del día, lo que dijo Lety Calderón sobre Juan Collado, el tema legal entre Paty Navidad y Anabel Hernández, el galardón que recibió Viviann Baeza por su trayectoria, los tratamientos de belleza en Ponte Bonita y jugamos ¿Qué es eso? ¡Venga La Alegría!