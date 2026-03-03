Venga La Alegría | Programa 3 de marzo 2026 Parte 1 | Adal Ramones explica la cancelación de Enrollados, la música de Junior Klan y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 3 de marzo 2026, parte 1: Adal Ramones aclara la cancelación de Enrollados, Sylvia Pasquel lanza contundente mensaje de mujeres empoderadas, Amanda Miguel arremete contra los therian; Sergio Sepúlveda explicó, Con Peras y Manzanas, el fenómeno de la luna de sangre, lo de ‘Lady Basura’ de Chimalhuacán y otro templete que se deploma en Veracruz. También, Maluma confirma su regreso al ‘bellakeo’, la Dra. Nínive Jiménez explicó todo sobre la pérdida de la audición, la receta del día, Pablo Montero habló de sus amores del pasado, el revuelo que causó el cambio de look de Eduin Caz y un efectivo tratamiento para recuperar firmeza en la piel. Además, el resumen del Exatlón, la música de Junior Klan, el reportaje de Víctor Landeros y jugamos ¿Qué es Eso? ¡Venga La Alegría!