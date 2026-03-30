Venga La Alegría | Programa 30 de marzo 2026 Parte 1 | Todo lo que no viste de los espectáculos y las mejores exclusivas

¡Iniciamos la semana con todo! Ya son vacaciones, es por eso que el programa de hoy empieza muy especial, pues Venga La Alegría trae lo mejor de la Zona de Espectáculos; Alejandra Guzmán tiró la placa de las 100 presentaciones de “Malinche el musical”. Lara Campos a sus 13 años se ha convertido en una de las jóvenes promesas con un gran talento en México y tuvimos una entrevista muy especial con ella.