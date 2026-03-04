Venga La Alegría | Programa 4 de marzo 2026 Parte 1 | Imelda Tuñón enfrenta problemas legales por violencia, mindfulness y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 4 de marzo 2026, parte 1: José Manuel Figueroa toma acciones legales contra Imelda Tuñón por violencia, La Joaqui defiende a Cazzu, el estado de salud de Ana Brenda Contreras, el fallecimiento de Ana Luisa Peluffo, cómo saber si estamos en nuestro peso ideal, los experimentos de Inter ¿Neta?, Eric del Castillo revela cómo festejará el cumpleaños de Kate Trillo, Fabiola Guajardo responde a quienes critican las fotos con celebridades y la pasarela de diseños artesanales. También Sergio Sepúlveda explicó, Con Peras y Manzanas, la detención de Edgar ‘N’, presunto responsable de las quemaduras de Henry, y el caso de la niña mordida por su perro. Además, cómo reducir el estrés con mindfulness y jugamos Líneas Cruzadas. ¡Venga La Alegría!