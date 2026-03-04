Venga La Alegría | Programa 4 de marzo 2026 Parte 2 | Pablo Montero reflexiona sobre la naltrexona, los mejores juegos y más
Pablo Montero cuenta su experiencia con la naltrexona, Mati habla del desempeño de Humberto en Exatlón, la música de Bebeto y los mejores juegos. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 4 de marzo 2026, parte 2: Pablo Montero cuenta su experiencia con la naltrexona, Mati habla del desempeño de Humberto en Exatlón; Rodrigo Velázquez, campeón nacional de crossfit adaptado, cuenta su historia de vida; las confesiones de los conductores en El Club de los Corazones Rotos, la obra de A Quien Corresponda y la música de Bebeto. Además, jugamos La Productora Dijo, Sin Palabras y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!