Venga La Alegría | Programa 5 de enero 2026 Parte 2 | ¡Celebramos el cumpleaños de Mauricio Barcelata!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 5 de enero 2026, parte 2: El nuevo reglamento de Margarita McKenzie, la reaparición de A.B. Quintanilla, los detalles del concierto del Juguetón 2026, lo mejor del Exatlón, la pasarela de animal print para lomitos y el Coordenadas. Además, revelamos las fotos de la boda de Pato Borghetti y festejamos el cumpleaños de Mauricio Barcelata; y no podía faltar la carta a los Reyes Magos.