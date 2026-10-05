Venga La Alegría | Programa 5 de octubre 2026 Parte 1 | Pascal acusa a Kevyn Bicolor de hacerle calzón chino en La Granja VIP y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 5 de octubre 2026, parte 1: Crecen los pleitos legales entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia, Camila Fernández presume su nuevo embarazo, nos activamos con una clase de zumba desde Xochimilco, lo que debes saber de los seguros de gastos médicos mayores para mascotas, Renata Notni aclara sus viajes con Alejandro Speitzer y la receta de crepas de pollo en salsa poblana.

También, Victoria Ruffo defiende a Maribel Guardia, Marlene Favela recuerda a su expareja Jorge Kahwagi, una imperdible pasarela con vestidos para este otoño, las aventuras de Lauro y todo lo que pasó con el calzón chino que le hicieron a Pascal en La Granja VIP Segunda Temporada. ¡Venga La Alegría!