Venga La Alegría | Programa 5 de octubre 2026 Parte 2 | ¡Luz Elena, Kristal y Viviann subieron la temperatura en el Día Mundial de James Bond!
Bellakath revela sus planes de colaboración con Aleks Syntek, celebramos el Día Mundial de James Bond, lo mejor del Exatlón y mucho más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 5 de octubre 2026, parte 2: Emiliano Aguilar reacciona al escuchar el nombre de Gala Montes, Bellakath revela sus planes de colaboración con Aleks Syntek, celebramos el Día Mundial de James Bond y repasamos lo mejor del Exatlón del 4 de octubre 2026. Además, jugamos Coordenadas y Sin Palabras con todo y castigo del Pueblo.