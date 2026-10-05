Venga La Alegría | Programa 5 de octubre 2026 Parte 2 | ¡Luz Elena, Kristal y Viviann subieron la temperatura en el Día Mundial de James Bond!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 5 de octubre 2026, parte 2: Emiliano Aguilar reacciona al escuchar el nombre de Gala Montes, Bellakath revela sus planes de colaboración con Aleks Syntek, celebramos el Día Mundial de James Bond y repasamos lo mejor del Exatlón del 4 de octubre 2026. Además, jugamos Coordenadas y Sin Palabras con todo y castigo del Pueblo.