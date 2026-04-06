Venga La Alegría | Programa 6 de abril 2026 Parte 1 | Alejandro Fernández brilla en Texcoco, las reacciones a la invitación de Peso Pluma a Pepe Aguilar y más
Marco Chacón aclara si Maribel Guardia frenará el tema legal contra Imelda Tuñón, los pasos de baile de Alejandro Fernández en el Palenque de Texcoco, la invitación de Peso Pluma a Pepe Aguilar en un concierto y más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 6 de abril 2026, parte 1: Marco Chacón aclara si Maribel Guardia frenará el tema legal contra Imelda Tuñón, Arturo Carmona defiende a la pareja de Alicia Villarreal, los pasos de baile de Alejandro Fernández en el Palenque de Texcoco, la invitación de Peso Pluma a Pepe Aguilar en un concierto y cómo influye la numerología en los hijos. Además, la receta de palomitas de pollo, la convocatoria para participar en MasterChef 24/7 2026, Irina Baeva recuerda su enlace matrimonial con Gabriel Soto, la pasarela con vestidos de fiesta para la playa y el reportaje de Víctor Landeros. También, el resumen del Exatlón y jugamos No Te Hagas Pelotas. ¡Venga La Alegría!