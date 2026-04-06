Venga La Alegría | Programa 6 de abril 2026 Parte 1 | Alejandro Fernández brilla en Texcoco, las reacciones a la invitación de Peso Pluma a Pepe Aguilar y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 6 de abril 2026, parte 1: Marco Chacón aclara si Maribel Guardia frenará el tema legal contra Imelda Tuñón, Arturo Carmona defiende a la pareja de Alicia Villarreal, los pasos de baile de Alejandro Fernández en el Palenque de Texcoco, la invitación de Peso Pluma a Pepe Aguilar en un concierto y cómo influye la numerología en los hijos. Además, la receta de palomitas de pollo, la convocatoria para participar en MasterChef 24/7 2026, Irina Baeva recuerda su enlace matrimonial con Gabriel Soto, la pasarela con vestidos de fiesta para la playa y el reportaje de Víctor Landeros. También, el resumen del Exatlón y jugamos No Te Hagas Pelotas. ¡Venga La Alegría!