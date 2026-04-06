Venga La Alegría | Programa 6 de abril 2026 Parte 2 | Lo del operador de Metro acusado de conducir en estado inconveniente, la caída de Kike Mayagoitia y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 6 de abril 2026, parte 2: Lo del operador de Metro acusado de conducir en estado inconveniente, el taxista acusado por cobros excesivos en Playa del Carmen, el accidente de un menor de edad en una feria de Guerrero por falla mecánica; todo explicado con Peras y Manzanas. Además, Lyn May reveló que Andrés García mentía sobre la disfunción eréctil, la visita de Ricardo O’Farrill, repostería asiática y el reportaje de Víctor Landeros. También, jugamos Verdad o Mentira, Sin Palabras y Coordenadas. ¡Venga La Alegría!