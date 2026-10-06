Venga La Alegría | Programa 6 de octubre 2026 Parte 1 | Carlos Trejo y Kenny Avilés hablan sin filtros de La Granja VIP y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 6 de octubre 2026, parte 1: Mauricio Ochmann enfrenta los rumores de su reconciliación con Aislinn Derbez, Majo Aguilar confiesa ser fan de Luis Miguel, el reportero Issi Garza acusa a Marisela de agresión, Arturo Carmona revela si ‘monetizaría’ con su trasero; el hombre que amenazó con hacer estallar un tanque de gas, el ‘Doctor de los sueros’ se entrega en Sonora y el importante anuncio sobre las fuertes lluvias en CDMX, todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda; los derechos y obligaciones de caseros e inquilinos y la sexóloga explicó por qué las personas con autoridad son atractivas.

También, la receta de tostadas de carne deshebrada crujiente, lo que soltó Carlos Trejo sobre las tangas de Manelyk y otros granjeros, conmemoramos el Día de la Parálisis Cerebral, conocimos sobre la micropigmentación de cejas, los mejores momentos de La Granja VIP del 5 de octubre 2026 y lo que reveló Kenny Avilés sin filtros. ¡Venga La Alegría!