Venga La Alegría | Programa 6 de octubre 2026 Parte 1 | Carlos Trejo y Kenny Avilés hablan sin filtros de La Granja VIP y mucho más
Mauricio Ochmann enfrenta los rumores de su reconciliación con Aislinn Derbez, lo que soltó Carlos Trejo sobre las tangas de Manelyk, lo que reveló Kenny Avilés sin filtros de La Granja VIP y mucho más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 6 de octubre 2026, parte 1: Mauricio Ochmann enfrenta los rumores de su reconciliación con Aislinn Derbez, Majo Aguilar confiesa ser fan de Luis Miguel, el reportero Issi Garza acusa a Marisela de agresión, Arturo Carmona revela si ‘monetizaría’ con su trasero; el hombre que amenazó con hacer estallar un tanque de gas, el ‘Doctor de los sueros’ se entrega en Sonora y el importante anuncio sobre las fuertes lluvias en CDMX, todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda; los derechos y obligaciones de caseros e inquilinos y la sexóloga explicó por qué las personas con autoridad son atractivas.
También, la receta de tostadas de carne deshebrada crujiente, lo que soltó Carlos Trejo sobre las tangas de Manelyk y otros granjeros, conmemoramos el Día de la Parálisis Cerebral, conocimos sobre la micropigmentación de cejas, los mejores momentos de La Granja VIP del 5 de octubre 2026 y lo que reveló Kenny Avilés sin filtros. ¡Venga La Alegría!