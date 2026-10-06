Venga La Alegría | Programa 6 de octubre 2026 Parte 2 | Lupita Ferrer revela detalles de ‘Los huevos de mi madre’ los mejores juegos y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 6 de octubre 2026, parte 2: La exasistente de Silvia Pinal, Efigenia Ramos, habla de su delicado estado de salud; Lupita Ferrer revela detalles de la obra ‘Los huevos de mi madre’, Michelle Rodríguez y Caro Campos sacaron los prohibidos en Gánale al Capi y repasamos lo más destacado del Exatlón. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras, ¿Qué es Eso? y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!