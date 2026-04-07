Venga La Alegría | Programa 7 de abril 2026 Parte 1 | El reporte completo de la detención de El Patrón, el récord de Artemis II y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 7 de abril 2026, parte 1: Todo lo sobre la detención de ‘El Patrón’ por presunta violencia contra su pareja, el gesto de Kenia Os a la familia de Steff y Kimberly Loaiza, Camila Fernández habla de su embarazo ectópico; el récord que impuso la misión espacial Artemis II explicado Con Peras y Manzanas; Latin Lover habla de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula, lo que debes saber de los sueros vitaminados y la receta de sopa de letras con albóndigas.

Además, lo que reveló Poncho Herrera sobre lo que prepara con Anahí, Irina Baeva fija su postura sobre los temas de Gabriel Soto y cómo lucir las trenzas en tendencia. También, consejos y tips para saber si estás lista o listo para iniciar tu vida sexual, el resumen del Exatlón, el reportaje de Samantha Núñez y jugamos ¿Qué Es Eso? ¡Venga La Alegría!