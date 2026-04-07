Venga La Alegría | Programa 7 de abril 2026 Parte 2 | Fer Carnal, pasarela de perritos con playeras de futbol, los mejores juegos y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 7 de abril 2026, parte 2: Los reportes de última hora desde San Luis Potosí sobre la detención de ‘El Patrón’, Fer Carnal sacó sus mejores pasos en Gánale a Kristal, aprendimos a hacer gomitas caseras con colorantes naturales, el reportaje de Samantha Núñez y la pasarela de perritos con playeras de futbol. Además, jugamos Sin Palabras, Los Récords de VLA y Ultimátum. ¡Venga La Alegría!