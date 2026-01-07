Venga La Alegría | Programa 7 de enero 2026 Parte 2 | Las ‘nuevas’ Jeans y mucha diversión con los mejores juegos de VLA

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 7 de enero 2026, parte 2: Las ‘nuevas’ Jeans hablan por primera vez, el resumen más completo del Exatlón, los que salieron ventilados en Lo que la productora dijo, las fotografías de Carlos Latapi, las confesiones de El Club de los Corazones Rotos y el reportaje de Lorena Della. Además, jugamos Líneas Cruzadas, Sin Palabras; Sí lo he Hecho, No lo he hecho; ¿Te Cae?, y conocimos a un coleccionista muy peculiar.