Venga La Alegría | Programa 7 de octubre 2026 Parte 1 | El nuevo revés que sufrió Maribel Guardia en su disputa con Imelda Tuñón y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 7 de octubre 2026, parte 1: Maribel Guardia enfrenta un nuevo capítulo en la disputa legal con Imelda Tuñón, Olivia Collins arremete contra Imelda Tuñón, Gaby Platas sigue firme en sus acusaciones contra Paco de la O por violencia, Mariana Seoane destapa a su granjero favorito para llegar a la Final, las aventuras de Lauro y profundizamos sobre las infidelidades.

También, los experimentos Inter ¿Neta?, conocimos la leyenda de La Virgen del Rosario, la receta de tamales en salsa de huitlacoche, lo que contó Adrián Uribe sobre sus casi 35 años de trayectoria y la presentación de la quinta temporada de Lotería del Crimen. Además, un efectivo tratamiento para rejuvenecer el rostro y todas las polémicas que ha generado Kevyn ‘Bicolor’ en la Segunda Temporada de La Granja VIP. ¡Venga La Alegría!