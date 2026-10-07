Venga La Alegría | Programa 7 de octubre 2026 Parte 2 | La llegada de Maribel Guardia a la Fiscalía y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 7 de octubre 2026, parte 2: Lourdes Murguía defendió a Maribel Guardia, Mauricio Castillo dejó claro cuál es su actual relación con Adal Ramones, el reportaje de Tabata Jalil; el auto que se cayó desde un segundo piso en Coapa, la ejecución fallida en Tennessee, todo explicado Con Peras y Manzanas.

También, las confesiones de las conductoras en El Club de los Corazones Rotos, la reunión de Maribel Guardia con Yolanda Andrade, los mejores momentos del Exatlón, la llegada de Maribel Guardia y Marco Chacón a la Fiscalía y la terrible historia de Cynthia. Además, jugamos Sin Palabras y ¿Quién lo tiene? ¡Venga La Alegría!