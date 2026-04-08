Venga La Alegría | Programa 8 de abril 2026 Parte 1 | Alfredo Adame alza la voz sobre la detención de ‘El Patrón, las afectaciones de las lluvias en el Aeropuerto de la CDMX y más
José Manuel Figueroa rompe el silencio sobre sus denuncias contra Imelda Tuñón, Alfredo Adame habló de su confrontación con ‘El Patrón’, los estragos de la lluvia en el Aeropuerto de la CDMX y mucho más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 8 de abril 2026, parte 1: José Manuel Figueroa rompe el silencio sobre sus denuncias contra Imelda Tuñón, celebran a Joan Sebastian en Juliantla, Alfredo Adame habló de su confrontación con ‘El Patrón’, los experimentos de Inter ¿Neta?, la receta de empanadas dulces y saladas y la pasarela de sombreros vaqueros.
Además, lo del papá que abandonó a su hijo de cinco años en Tlalpan, aumentan los casos de alerta por suero vitaminado y los estragos de la lluvia en el Aeropuerto de la CDMX; todo explicado por Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas. También, el reportaje de Tabata Jalil y decoramos camisetas. ¡Venga La Alegría!