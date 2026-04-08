Venga La Alegría | Programa 8 de abril 2026 Parte 1 | Alfredo Adame alza la voz sobre la detención de ‘El Patrón, las afectaciones de las lluvias en el Aeropuerto de la CDMX y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 8 de abril 2026, parte 1: José Manuel Figueroa rompe el silencio sobre sus denuncias contra Imelda Tuñón, celebran a Joan Sebastian en Juliantla, Alfredo Adame habló de su confrontación con ‘El Patrón’, los experimentos de Inter ¿Neta?, la receta de empanadas dulces y saladas y la pasarela de sombreros vaqueros.

Además, lo del papá que abandonó a su hijo de cinco años en Tlalpan, aumentan los casos de alerta por suero vitaminado y los estragos de la lluvia en el Aeropuerto de la CDMX; todo explicado por Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas. También, el reportaje de Tabata Jalil y decoramos camisetas. ¡Venga La Alegría!