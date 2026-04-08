Venga La Alegría | Programa 8 de abril 2026 Parte 2 | El reporte previo a la declaración de ‘El Patrón’ en el penal de La Pila, la visita de Valentina y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 8 de abril 2026, parte 2: El reporte previo a la declaración de Alberto ‘N’, ‘El Patrón’, en el penal de La Pila, el resumen del Exatlón, la visita de la youtuber Valentina, lo que confesaron los niños en El Club de los Corazones Rotos y un imperdible show de malabares. Además, jugamos La Productora Dijo, Sin Palabras, Líneas Cruzadas y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!