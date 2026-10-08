Venga La Alegría | Programa 8 de octubre 2026 Parte 2 | El reporte de la muerte de ‘El Búho’, los mejores momentos del Exatlón y mucho más
Jorge Ortiz de Pinedo aclara cuál es su estado de salud, el reporte completo de la muerte del réferi de lucha libre ‘El Búho’, la naciente buena racha de los escarlatas en el Exatlón, los mejores juegos y mucha diversión. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 8 de octubre 2026, parte 2: Jorge Ortiz de Pinedo aclara cuál es su estado de salud, lo que debes saber del estreno de la quinta temporada de Lotería del Crimen y un breve homenaje a Michael Jackson.
También, el reporte completo de la muerte del réferi de lucha libre ‘El Búho’, la buena obra de A Quien Corresponda y la naciente buena racha de los escarlatas en el Exatlón. Además, jugamos El Reto, La Productora Dijo, Sin Palabras y Desconectados. ¡Venga La Alegría!