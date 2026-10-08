Venga La Alegría | Programa 8 de octubre 2026 Parte 2 | El reporte de la muerte de ‘El Búho’, los mejores momentos del Exatlón y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 8 de octubre 2026, parte 2: Jorge Ortiz de Pinedo aclara cuál es su estado de salud, lo que debes saber del estreno de la quinta temporada de Lotería del Crimen y un breve homenaje a Michael Jackson.

También, el reporte completo de la muerte del réferi de lucha libre ‘El Búho’, la buena obra de A Quien Corresponda y la naciente buena racha de los escarlatas en el Exatlón. Además, jugamos El Reto, La Productora Dijo, Sin Palabras y Desconectados. ¡Venga La Alegría!