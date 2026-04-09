Venga La Alegría | Programa 9 de abril 2026 Parte 2 | Flor Rubio comparte lo que la esposa de ‘El Patrón’ reveló, los mejores juego y mucho más
Lo que la esposa de ‘El Patrón’ contó a Flor Rubio en exclusiva, José Manuel Figueroa encabezó la misa por su papá en Juliantla, los mejores juegos y mucho más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 9 de abril 2026, parte 2: Lo que la esposa de ‘El Patrón’ contó a Flor Rubio en exclusiva, José Manuel Figueroa encabezó la misa por su papá en Juliantla, el resumen del Exatlón y la buena obra de A Quien Corresponda. Además, jugamos Desconectados, El Reto, Sí lo he Hecho No lo he Hecho, Sin Palabras y Trivia Espectacular. ¡Venga La Alegría!