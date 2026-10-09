Venga La Alegría | Programa 9 de octubre 2026 Parte 1 | ¡Natalia y Pablo Montero prendieron La Granja VIP Segunda Temporada y mucho más!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 9 de octubre 2026, parte 1: Natanael Cano hará una pausa en su carrera por salud mental, Edith Márquez toma postura sobre la serie de Timbiriche, el reportaje de Samantha Núñez, consejos para sobrellevar la energía de las suegras, el imperdible Challenge y jugamos 5 x 3.

También, la receta de tacos placeros en salsa de chapulín, Marcus Ornellas defendió a Ariadne Díaz del hate que recibió, Poncho De Nigris se fue con todo contra Carlos Trejo y Adrián Marcelo y la pasarela con diseños de mezclilla reciclada. Además, la que se armó en La Granja VIP Segunda Temporada entre Natalia, Azalia, Pablo Montero y Kunno. ¡Venga La Alegría!