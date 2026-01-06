inklusion logo Sitio accesible
¿Qué hacer después de un golpe en la cabeza? Esteban Herrasti, especialista en primeros auxilios, comparte valiosos consejos

Esteban Herrasti, cirujano pediatra y especialista en primeros auxilios, nos compartió valiosos consejos para saber cómo actuar ante accidentes y qué hacer en caso de sufrir algún golpe en la cabeza.

En Día de Reyes muchos niños salen a jugar con sus regalos y en algunas ocasiones, los accidentes no se hacen esperar. Por ello, Esteban Herrasti, cirujano pediatra y especialista en primeros auxilios, nos compartió valiosos consejos para saber cómo actuar ante accidentes y qué hacer en caso de que alguien sufra un golpe en la cabeza y más.

