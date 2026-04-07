¿Qué son los sueros vitaminados y para qué sirven? Esto explicó el Dr. Ernesto Cárdenas
En días recientes, se vive preocupación por muertes en Sonora derivadas de los llamados ‘sueros vitaminados’. Esto explicó el Dr. Ernesto Cárdenas, especialista en medicina funcional y regenerativa.
En días recientes, se vive preocupación por muertes en Sonora derivadas de los llamados ‘sueros vitaminados’. ¿En qué consisten y en qué debemos fijarnos antes de utilizarlos? Esto explicó el Dr. Ernesto Cárdenas, especialista en medicina funcional y regenerativa.