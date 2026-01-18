Carmen Campuzano habla de su vida y su regreso

Carmen Campuzano visitó el foro de Venga la Alegría fin de semana para abrir su historia y decir la verdad, solo la verdad, sobre su vida personal y profesional. En una charla honesta y sin evasivas, respondió a todas las preguntas de los conductores, mostrando a una mujer que ha regresado más fuerte, reinventada y dispuesta a contar su versión