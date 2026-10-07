¡Tres polémicas y todo por sellar la semana en el Sin Palabras!
Las polémicas llegaron temprano al Sin Palabras, donde el Favorito hizo todo por sellar su victoria semanal. ¿Lo habrán conseguido? ¡Revive el juego completo!
Presumiendo sus dos victorias consecutivas en el Sin Palabras, el Favorito tenía la firme intención de sellar su triunfo semanal, pero el Pueblo demostró ser un rival exigente. ¡Ojo a la polémica de último momento! Revive todas las emociones del mejor juego del mundo mundial del 7 de octubre 2026.