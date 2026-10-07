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"¡Va a llegar a la final!”, Mariana Seoane presume a su granjero favorito de La Granja VIP

Además de respaldar a José Manuel Figueroa en su pleito con Imelda Tuñón, Mariana Seoane confía en que Pablo Montero llegará a la Final de La Granja VIP.

Mariana Seoane reveló cómo fue su reencuentro con José Manuel Figueroa, a quien tenía tiempo sin ver y que atraviesa un momento complicado por pleitos legales. Además, la cantante reaccionó a los pleitos legales de su amigo con Imelda Tuñón. Finalmente, Mariana Seoane aprovechó para mostrar su apoyo hacia Pablo Montero en La Granja VIP.

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