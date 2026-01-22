¿Cómo reaccionó Benny Ibarra a la sentencia que recibió su tío, Luis de Llano por lo de Sasha Sokol?

Benny Ibarra reaccionó a los cuestionamientos de la prensa sobre las recientes declaraciones que Sasha Sokol realizó en torno a la sentencia que Luis de Llano enfrenta por daño moral luego de que la Suprema Corte lo hallara culpable. Por otro lado, Benny dio detalles sobre la nueva música que estrenará y la gira que está preparando para este 2026.