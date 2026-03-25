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¡Jean Aguilera reacciona a la validación del testamento de Juan Gabriel!

En exclusiva, Jean Aguilera, hijo de Juan Gabriel, celebró que las autoridades mexicanas hayan validado el testamento a favor de Iván Aguilera y reveló planes a futuro.

En exclusiva, Jean Aguilera, hijo de Juan Gabriel, celebró que las autoridades mexicanas hayan validado el testamento a favor de Iván Aguilera. Entre los proyectos que podrían lanzar a futuro reveló que podrían promover la tierra natal del ‘Divo de Juárez’. ¡Ojo que Jean Aguilera ya planea seguir los pasos de su padre!

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