¡Jean Aguilera reacciona a la validación del testamento de Juan Gabriel!

En exclusiva, Jean Aguilera, hijo de Juan Gabriel, celebró que las autoridades mexicanas hayan validado el testamento a favor de Iván Aguilera. Entre los proyectos que podrían lanzar a futuro reveló que podrían promover la tierra natal del ‘Divo de Juárez’. ¡Ojo que Jean Aguilera ya planea seguir los pasos de su padre!