De chino, mole y pozole: nuggets de pollo en miel y ajo

En la sección “Chino, mole y pozole” de la emisión del 18 de enero de Venga la Alegría fin de semana, el chef Ismael Zhu Li nos enseña a preparar unos irresistibles tenders o nuggets de pollo en miel con ajo. Una receta práctica, con ingredientes fáciles de conseguir y un proceso rápido, ideal para quienes buscan una opción deliciosa sin complicaciones para cualquier momento del día.