El amor acaba... Aquí el recuento de los famosos que se divorciaron en 2025

En este 2025, varios famosos terminaron con el corazón roto y se separaron de la persona a la que nombraban ‘el amor de su vida’. Aquí el recuento de las celebridades que se divorciaron.

Venga La Alegría

En este 2025, varios famosos terminaron con el corazón roto y se separaron de la persona a la que nombraban ‘el amor de su vida': Angélica Vale y Otto Padrón, Mauricio Ochmann y Lorena González, Jessica Alba y Cash Warren, y otros más. Este es el recuento de los famosos que se divorciaron en 2025.

