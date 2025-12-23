El amor acaba... Aquí el recuento de los famosos que se divorciaron en 2025
En este 2025, varios famosos terminaron con el corazón roto y se separaron de la persona a la que nombraban ‘el amor de su vida': Angélica Vale y Otto Padrón, Mauricio Ochmann y Lorena González, Jessica Alba y Cash Warren, y otros más. Este es el recuento de los famosos que se divorciaron en 2025.