¿Quieres que tu relación triunfe? Estas son las reglas y fórmulas del amor, explicado por el psicólogo Román Hernández
Existen dos reglas numéricas que podrían mantener viva la llama del amor y el psicólogo Román Hernández nos acompañó para explicarlas. ¡Toma nota y comparte!
¿Será que el amor tiene una fórmula? Por raro que se escuche, existen dos reglas numéricas que podrían mantener viva la llama del amor. El psicólogo Román Hernández nos acompañó para explicarnos las reglas del 3,3,3 y del 7,7,7 y aclaró si realmente funcionan. ¡Toma nota y no pierdas detalle!