El polémico rescate del Refugio Franciscano: Arturo Islas Allende habla fuerte del maltrato que sufrían centenares de animales
En Una Historia Que Contar, Sergio Sepúlveda retomó el caso que está en boca de todos: el ‘polémico’ rescate de animales del Refugio Franciscano. ¿Rescate histórico? Arturo Islas Allende profundizó en el tema del refugio que operó durante años y que recientemente fue señalado por temas de maltrato.