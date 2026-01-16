¡Nueva y mucha música para este 2026! Así fue la reunión de la SACM por el Día del Compositor
Con una comida muy emotiva, se celebró el Día del Compositor en la SACM y entre recuerdos y emoción, Mariana Seoane recordó a Yeison Jiménez tras el trágico accidente aéreo que le quitó la vida. Por otro lado, el Dr. Elías Mejía reveló que Belinda podría volver a colaborar con Los Ángeles Azules. José Luis Roma habló de la misión que siente en cuanto a la música y Viviann Baeza habló el álbum que lanzará este año.