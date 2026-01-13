inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Los celestes festejan una eliminación escarlata y Adrián hace confesiones inesperadas! Revive lo mejor del Exatlón

Luego de haber eliminado a una escarlata, los celestes festejaron un importante triunfo y cuestionaron la polémica decisión de Mati. ¡Revive lo mejor del Exatlón!

Videos,
Venga La Alegría

Luego de haber eliminado a una escarlata, los celestes festejaron un importante triunfo y cuestionaron la polémica decisión de Mati. ¡Ojo a lo que reveló Adrián sobre la imagen que tienen sus rivales sobre él! Revive lo mejor del Exatlón del 12 de enero 2026.

Tags relacionados
Exatlón México

Videos