¡Alejandro y ‘El Mono’ llevan sus ‘burlas’ al siguiente nivel! Revive lo mejor del Exatlón

¿Las burlas se están saliendo de control? Paulette abre su corazón con los escarlatas y confiesa que atraviesa un momento complicado, mientras crece la rivalidad entre Alejandro y ‘El Mono’. ¡Revive lo mejor del Exatlón del 4 de febrero 2026!