Reconocido actor que hizo telenovela con Danna Paola revela uno de los momentos emocionales más difíciles de su vida. “Quedarte como en el limbo”
“Tuvimos desmayos, descompensaciones”, confiesa Roberto Carlo sobre el proyecto que lo llevó a la fama y luego lo dejó en un “limbo” dentro de su trayectoria.
El actor y conductor regiomontano Roberto Carlo habló con Venga La Alegría sobre uno de los momentos más difíciles para él en cuestión de salud mental: cuando terminó la telenovela que le dio fama por primera vez.