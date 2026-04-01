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Romances en la playa e intoxicaciones que arruinaron el viaje: conductores de Venga La Alegría recuerdan sus mejores vacaciones

Si pudieras regresar en el tiempo, ¿a qué vacaciones del pasado te irías? Esto respondieron los conductores de Venga La Alegría en El Club de los Corazones Rotos.

Mauricio Barcelata, Kike Mayagoitia, Ricardo Casares, “El Capi” Pérez y Sergio Sepúlveda recuerdan algunas de las mejores vacaciones que han vivido. Escucha sus anécdotas en El Club de los Corazones Rotos, de Venga La Alegría.

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