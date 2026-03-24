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¡Otro fraude millonario! Rossana Nájera denuncia un fraude inmobiliario

Rossana Nájera reveló que fue víctima de un fraude inmobiliario que la dejó sin gran parte de sus ahorros y explicó que ya emprendió acciones legales.

Rossana Nájera reveló que fue víctima de un fraude inmobiliario que la dejó sin gran parte de sus ahorros y explicó que ya emprendió acciones legales contra los responsables. A pesar del duro golpe, la actriz asegura que mantiene la calma y la fe en que podrá recuperar el patrimonio por el que se esforzó durante varios años.

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