¡Otro fraude millonario! Rossana Nájera denuncia un fraude inmobiliario
Rossana Nájera reveló que fue víctima de un fraude inmobiliario que la dejó sin gran parte de sus ahorros y explicó que ya emprendió acciones legales.
Rossana Nájera reveló que fue víctima de un fraude inmobiliario que la dejó sin gran parte de sus ahorros y explicó que ya emprendió acciones legales contra los responsables. A pesar del duro golpe, la actriz asegura que mantiene la calma y la fe en que podrá recuperar el patrimonio por el que se esforzó durante varios años.