¡El chisme ‘rugió' en la alfombra roja de El Rey León!

En la alfombra roja de El Rey León, importantes celebridades nos sorprendieron con imperdibles declaraciones. Lorena Meritano envió un mensaje a Yolanda Andrade, Luis Felipe Tovar contó cómo se encuentra Candela Márquez tras romper con Alejandro Sanz, Ana Layevska confesó su su hija está lista para actuar y Morris Gilbert celebró el éxito de El Rey León.