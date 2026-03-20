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¡El chisme ‘rugió' en la alfombra roja de El Rey León!

En la alfombra roja de El Rey León, importantes celebridades nos sorprendieron con imperdibles declaraciones: Lorena Meritano, Luis Felipe Tovar, Ana Layevska y más.

En la alfombra roja de El Rey León, importantes celebridades nos sorprendieron con imperdibles declaraciones. Lorena Meritano envió un mensaje a Yolanda Andrade, Luis Felipe Tovar contó cómo se encuentra Candela Márquez tras romper con Alejandro Sanz, Ana Layevska confesó su su hija está lista para actuar y Morris Gilbert celebró el éxito de El Rey León.

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