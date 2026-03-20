¿La salud bucal afecta a todo el cuerpo? Así lo explicó el odontólogo Javier Hernández Guerreiro

¿Sabías que las caries, infecciones o encías inflamadas, pueden convertirse en problemas muy serios? En el Día Mundial de la Salud Bucodental, el odontólogo Dr. Javier Hernández Guerreiro nos acompañó para hablar sobre la salud de la boca. ¡Ojo a todos los órganos que puede afectar la salud bucal!