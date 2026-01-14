“Es deprimente no formar parte de la conversación”, Salvador Zerboni rompe el silencio sobre su pérdida total del oído izquierdo
Salvador Zerboni confiesa que la pérdida total de su oído izquierdo lo ha llevado a vivir momentos muy difíciles, pues de pronto el silencio se volvió su peor enemigo. Y aunque no pierde la fe, la esperanza se complica, pues los aparatos auditivos no han sido la solución soñada.