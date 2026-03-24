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"¡Me he sentido violentado!”, Samo arremete contra Mario Domm y habla de los conflictos en Camila

Samo le responde a Mario Domm, destapa una fuerte tensión interna y aclara que su ausencia se debe a temas contractuales. ¡Ojo al mensaje que envió al líder de Camila!

Samo le responde a Mario Domm y destapa una fuerte tensión interna y, además de aclarar que su ausencia se debe a temas contractuales, le envió un mensaje claro y contundente al líder de Camila, quien según Samo, nunca le dio su lugar.

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