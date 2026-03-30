Sandra Echeverría se dio una oportunidad más con su esposo: “Más enamorados que nunca”
Después de altibajos en su matrimonio, Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría decidieron afrontar absolutamente todo y disfrutan de una de las mejores etapas de su vida.
Sandra Echeverría cuenta a detalle cómo invirtió en la empresa que la defraudó, lo cual informó hace un par de semanas y revela por qué se tardó tanto en hacer público lo que vivió ella y su familia, pues tenía que recabar pruebas para el proceso legal.