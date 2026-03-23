¡Así preparan la cruz que utilizarán para la procesión de Semana Santa en Iztapalapa 2026!
El objeto más importante de la tradicional procesión de Semana Santa en Iztapalapa, es la cruz; Víctor Landeros revela dónde y cómo se fabrica mano a mano, tabla por tabla.
El objeto más importante de la tradicional procesión de Semana Santa en Iztapalapa, es la cruz. Víctor Landeros revela dónde se fabrica la cruz en un taller familiar, mano a mano, tabla por tabla. ¡Cada año es diferente y se ajusta para el actor que hace de Jesucristo! Así se preparan para la pasión en este 2026.